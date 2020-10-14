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«Палмейрас» — «Коритиба»: видеотрансляция матча — в 0.00

16:00
«Палмейрас» — «Коритиба».
«Палмейрас» — «Коритиба».
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«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В ночь со среды, 14 октября, на четверг в матче 16-го тура бразильской серии A встречаются «Палмейрас» и «Коритиба».

Начало игры — 0.00 15 октября (время московское).

Плеер прямой видеотрансляции будет доступен на этой странице.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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