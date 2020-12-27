«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В ночь с воскресенья на понедельник, 28 декабря, в матче 27-го тура бразильской серии A встречаются «Палмейрас» — «Брагантино».

Начало игры — 00.15 (время московское).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.