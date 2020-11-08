«Коринтианс» без Жо сыграл вничью с «Атлетику Гояниенси»

«Коринтианс» и «Атлетику Гояниенси» не выявили победителя в 20-м туре чемпионата Бразилии (1:1). На гол Оливейры черно-белые ответили реализованным пенальти Фабио Сантуша.

Экс-форвард ЦСКА Жо, который сейчас выступает за «Коринтианс», пропустил игру из-за травмы.

Чемпионат Бразилии

Серия А

20-й тур

«Атлетику Гояниенси» — «Коринтианс» — 1:1 (1:0)

Голы: Оливейра, 42 (1:0). Фабиу Сантос, 57 — с пенальти (1:1).

«Атлетику Гояниенси»: Жеан, Гилван, Оливейра, Луан Салес, Николас (Натанаэл, 73), Дуду, Виллиан Мараньян, Фрейтас, Чико (Матеузинью, 81), Варгас (Веллингтон Рату, 74), Феррарейс, Зе Роберту (Жуниор Брандан, 85).

«Коринтианс»: Кассиу, Фабиу Сантос, Фагнер, Жил, Марллон, Рамиру (Эдерсон, 90), Шавьер (Силва, 47), Габриэл (Камашу, 65), Даво (Леу Нател, 83), Отеро (Эвералду, 65).

Предупреждения: Оливейра, 25. Шавьер, 44. Отеро, 45. Гилван, 55. Габриэл, 63.

8 ноября. Гояния. Стадион «Олимпико».

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