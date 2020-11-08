«Интернасионал» сыграл вничью с «Коритибой», «Палмейрас» обыграл «Васку да Гама»

«Интернасионал» в матче 20-го тура чемпионата Бразилии дома сыграл вничью с «Коритибой» со счетом 2:2. На голы Альберто и Густаво гости ответили точным ударом Джованни Аугусто и Хосе Монтейро.

После этой встречи «Интернасионал» с 36 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Коритиба» с 20 очками — на 14-й строчке.

В другом матче «Палмейрас» обыграл «Васку да Гаму» со счетом 1:0. После этой встречи хозяева занимают шестое место, «Васку да Гама» — на 17-й строчке.

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Бразилия. Серия А

20-й тур

«Интернасионал» — «Коритиба» — 2:2 (1:0)

Голы: Юри Альберту, 33 (1:0). Джованни Аугусту, 48 (1:1). Нонату, 59 (2:1). Сабину, 74 (2:2).

«Интернасионал»: Ломба, Куэста, Мойзес, Эйтор, Эденилсон, Патрик, Линдозу (Мусто, 84), Зе Габриэл, Эрнандес, Гильерме (Родиней, 56), Юри Альберту (Нонату, 56).

«Коритиба»: Вилсон, Жонатан, Сабину, Родолфу (Энрике Вермудт, 74), Джованни Аугусту (Мартинес, 88), Салес, Маттеус (Сасе, 74), Угу Моура, Рикарду Оливейра (Родригу Мунис, 81), Робсон, Неилтон (Натан, 74).

Предупреждения: Родолфу, 14. Эйтор, 48. Сасе, 82. Родригу Мунис, 83. Мусто, 90+6.

Удаление: Эйтор, 53.

Судья: Падовани Андраде.

8 ноября. Порту-Алегри. Стадион «Жозе Пиньейро Борда».

«Васку да Гама» — «Палмейрас» — 0:1 (0:0)

Гол: Луиз Адриану, 73 — с пенальти.

Нереализованный пенальти: Луиз Адриану, 73 (вратарь)

«Васку да Гама»: Фернанду Мигел, Лео Матос, Кастан, Боржес, Рикарду Граса (Винисиус Пайва, 86), Миранда, Хиль (Карлиньос, 64), Андрей (Рибамар, 83), Кано (Торрес, 83), Бенитес (Маркос Жуниор, 64), Таллес Мангу.

«Палмейрас»: Вевертон, Гомес, Луан Гарсия, Винья, Фелипе Мелу, Вейга (Лукас Лима, 70), Менину (Маркос Роша, 60), Зе Рафаэл, Луиз Адриану (Данилу, 78), Рони (Виллиан, 70), Габриэл Верон (Густаву Скарпа, 60).

Предупреждения: Гомес, 4. Лео Матос, 38. Винья, 86. Вевертон, 88. Лукас Лима, 90+3.

Судья: Андерсон Даронку.

8 ноября. Рио-де-Жанейро. Стадион «Васку да Гама».