«Интер» продаст зимой Весино, Эриксена и Наингголана
«Интер» после вылета из Лиги чемпионов намерен расстаться с тремя футболистами. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Матиас Весино, Кристиан Эриксен и Раджа Наингголан будут выставлены на трансфер.
Отмечается, что в услугах Эриксена заинтересованы «Арсенал» и «ПСЖ», а Наингголан может вернуться в «Кальяри», где играл в прошлом сезоне.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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