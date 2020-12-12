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«Интер» продаст зимой Весино, Эриксена и Наингголана

04:02
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«Интер» после вылета из Лиги чемпионов намерен расстаться с тремя футболистами. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Матиас Весино, Кристиан Эриксен и Раджа Наингголан будут выставлены на трансфер.

Отмечается, что в услугах Эриксена заинтересованы «Арсенал» и «ПСЖ», а Наингголан может вернуться в «Кальяри», где играл в прошлом сезоне.

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