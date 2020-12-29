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Хонда хочет покинуть «Ботафого»

01:02
Кейсуке Хонда. Фото Twitter
Кейсуке Хонда. Фото Twitter
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Полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда попросил руководство отпустить его из клуба, утверждает Globo Esporte. У игрока есть действующий контракт до конца февраля 2021 года.

Ранее появилась информация, что Хонда может продолжить карьеру в Португалии.

34-летний японец в текущем сезоне провел 27 матчей за «Ботафого» и забил три мяча. С 2010 по 2013 год он выступал за ЦСКА. В составе армейцев он выиграл чемпионат, Кубок (дважды) и Суперкубок России.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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