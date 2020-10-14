«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции этой недели

Матчи бразильской лиги можно смотреть на нашем сайте.

«Спорт-Экспресс» запустил трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.

На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):

14 октября, среда. 23.55 «Палмейрас» — «Коритиба»

15 октября, четверг. 2.30 «Сантос» — «Атлетико Гояниенсе»

17 октября, суббота. 23.00 «Коритиба» — «Сантос»

18 октября, воскресенье. 1.00 «Флуминенсе» — «Сеара»

18 октября, воскресенье. 22.00 «Коринтианс» — «Фламенго»

19 октября, понедельник. 0.15 «Интернасьонал» — «Васко да Гама»

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Присоединяйтесь — будет интересно. Joga Bonito! (Играй красиво, португальский)

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»