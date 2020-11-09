«Брагантино» и «Сантос» сыграли вничью, Леу Ортис забил и в чужие, и в свои ворота

Матч 20-го тура чемпионата Бразилии между «Брагантино» и «Сантосом» завершился вничью (1:1). Защитник хозяев Леу Ортис забил и в свои ворота, и в ворота соперников.

«Брагантино» набрал 20 очков и занимает 16-е место. У «Сантоса» 31 очко и седмьое место.

Чемпионат Бразилии. Серия А

20-й тур

«Брагантино» — «Сантос» — 1:1 (0:0)

Голы: Леу Ортис, 64 — в свои ворота (0:1). Леу Ортис, 90+6 (1:1).

«Брагантино»: Клейтон, Лижжер, Леу Ортис, Веверсон (Кандиду, 72), Адерлан (Вевертон, 85), Лукас Эванжелиста, Раул, Куэльо (Тонни Андерсон, 60), Уртадо, Италу (Морату, 60), Артур (Фелипе, 84).

«Сантос»: Жуан Паулу, Вериссимо, Перес, Мадсон (Пара, 46), Фелипе Жонатан, Мота Оливейра (Лоуренсу, 46), Жобсон (Сандри, 65), Диегу Питуса, Сотельдо (Таилсон, 84), Артур Гомес (Лукас Брага, 46), Кайю Жорже.

Предупреждения: Лукас Эванжелиста, 10. Мота Оливейра, 42. Жобсон, 57. Сандри, 80. Сотельдо, 83.

Судья: Фурлан (Бразилия).

9 ноября. Браганса-Паулиста. Стадион «Наби Аби Шедид».

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.