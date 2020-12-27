«Коринтианс» с Жо обыграл «Ботафого»

«Коринтианс» победил «Ботафого» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Бразилии.

Первый мяч забил Хуан Касарес. В концовке отличился Матеус Витал Экс-форвард ЦСКА Жо вышел в стартовом составе гостей, на 79-й минуте его заменил Лукас Питон.

«Коринтианс» набрал 38 очков и занимает восьмое место. У «Ботафого» 23 очка и 19-я позиция.

Чемпионат Бразилии. Серия А

27-й тур

«Ботафого» — «Коринтианс» — 0:2 (0:1)

Голы: Касарес, 34 (0:1). Витал, 90+5 (0:2).

«Ботафого»: Диегу Кавальери, Варлей (Калу, 46), Кевин, Беневенуту, Кану, Форстер (Руан, 78), Виктор Луис (Матеус Баби, 46), Сисеру (Беса, 70), Кайю Алешандре, Жозе Велисон (Лекарос, 58), Педру Раул.

«Коринтианс»: Валтер, Фабиу Сантос, Фагнер, Жил, Жемерсон, Рамиру (Питон, 79), Касарес (Марллон, 85), Габриэл, Жо (Шавьер, 79), Отеро (Витал, 70), Силва (Леу Нател, 70).

Предупреждения: Беса, 75. Рамиру, 76.

Судья: Лопес.

27 декабря. Рио-де-Жанейро. Стадион «Нилтон Сантос».