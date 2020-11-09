«Ботафого» без Хонды уступил «Баие»

«Баия» победила «Ботафого» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата Бразилии.

Решающий мяч на 90+8-й минуте забил Родригинью, который реализовал пенальти. За гостей не сыграл бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, который получил травму.

«Баия» набрала 22 очка и занимает 14-е место. У «Ботафого» 20 очков и 17-я позиция.

Чемпионат Бразилии. Серия А

20-й тур

«Баия» — «Ботафого» — 1:0 (0:0)

Гол: Родригинью, 90+9 — с пенальти.

«Баия»: Фридрих, Жунинью Капишаба, Мартинс, Фонсека, Нино Параиба, Элиас, Грегоре, Даниэлзинью (Родригинью, 61), Фессин (Алессон, 77), Росси (Жилберту, 61), Элбер (Марку Антониу, 68).

«Ботафого»: Саулу, Сантос (Дави Араужу, 15. Беса, 81), Кевин, Беневенуту, Кану, Виктор Луис, Кайю Алешандре, Жозе Велисон (Луиз Отавиу, 70), Матеус Баби, Келвин (Калу, 71), Назариу.

Предупреждения: Матеус Баби, 17. Грегоре, 32. Элиас, 62. Назариу, 84. Беневенуту, 90+5.

Судья: Феррейра де Мораес (Бразилия).

9 ноября. Салвадор. Стадион «Фонте Нова».

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.