«Баия» уступила «Интернасионалу»

«Интернасионал» победил «Баию» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата Бразилии.

В составе хозяев отличился Хуан Пабло Рамирес. У гостей забивали Родригу Дураду и Тиагу Гальярду (с пенальти).

«Интернасионал» набрал 47 очков и занимает четвертое место. «Баия» на 16-й позиции — 28 очков

Чемпионат Бразилии. Серия А

27-й тур

«Баия» — «Интернасионал» — 1:2 (0:1)

Голы: Родригу Дураду, 45+1 (0:1). Тиагу Гальярду, 48 — с пенальти (0:2). Рамирес, 69 (1:2).

«Баия»: Фридрих, Жунинью Капишаба, Жунинью, Эрнанду, Нино Параиба, Грегоре, Роналду (Марку Антониу, 85), Алессон (Клейсон, 63), Рамирес (Фессин, 86), Жилберту, Росси (Новаэс, 62).

«Интернасионал»: Данилу Фернандес, Куэста, Родиней, Рибейру, Уэндел, Эденилсон, Родригу Дураду (Линдозу, 77), Патрик, Прашедес (Нонату, 84), Тиагу Гальярду (Эрнандес, 84), Кайю (Юри Альберту, 72).

Предупреждения: Жунинью, 25. Грегоре, 44. Жилберту, 77. Тиагу Гальярду, 84.

Судья: Алвес Жуниор.

27 декабря. Салвадор. Стадион «Фонте Нова».