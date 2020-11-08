«Атлетику Паранаэнсе» вырвал победу у «Форталезы», забив на 92-й минуте

«Атлетику Паранаэнсе» на своем поле обыграл «Форталезу» в 20-м туре чемпионата Бразилии (2:1). Бергсон в середине первого тайма вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались на 62-й минуте благодаря голу Карлоса. На 2-й добавленной к основному времени минуте победный мяч забил Ренату Клаудемир.

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Чемпионат Бразилии

Серия А

20-й тур

«Атлетику Паранаэнсе» — «Форталеза» — 2:1 (0:1)

Голы: Бергсон, 18 (0:1). Карлос Эдуарду, 62 (1:1). Кайзер, 90 (2:1).

«Атлетику Паранаэнсе»: Сантос, Тиагу Элену, Азеведу (Абнер, 46), Педру Энрике, Келлвен (Кристиан, 46), Никан, Веллингтон, Читтадини (Канезин, 78), Эрик, Кайзер (Агилар, 90), Рейналду (Карлос Эдуарду, 58).

«Форталеза»: Алвес, Паулан, Джексон, Бруну Мелу, Фелипе, Диас, Жунинью, Освалду (Юри Сезар, 65), Давид (Роналд, 74), Ромаринью (Марлон, 87), Бергсон (Веллингтон Паулиста, 87).

Предупреждения: Джексон, 60. Веллингтон, 64. Канезин, 81.

Судья: Абатти (Бразилия).

7 ноября. Куритиба. Стадион «Арена Байшада».

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