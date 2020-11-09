«Атлетику Минейру» разгромил «Фламенго», Эдуарду Саша сделал дубль

«Атлетику Минейру» победил «Фламенго» (4:0) в матче 20-го тура чемпионата Бразилии.

В составе победителей дубль сделал Эдуарду Саша. Также забивали Кену и Сарачо.

«Атлетику» набрал 35 очков и занимает второе место. У «Фламенго» столько же очков и третья позиция.

Чемпионат Бразилии. Серия А

20-й тур

«Атлетику Минейру» — «Фламенго» — 4:0 (2:0)

Голы: Густаву Энрике, 4 — в свои ворота (1:0). Кену, 8 (2:0). Эдуарду Саша, 59 (3:0). Сарачо, 82 (4:0).

«Атлетику Минейру»: Эверсон, Ревер (Габриэл, 86), Алонсо, Рабелло, Гуга (Сарачо, 82), Арана, Аллан (Борреру, 87), Франко, Эдуарду Саша (Буэну, 70), Кену (Маррони, 82), Саварино.

«Фламенго»: Соуза, Филипе Луис (Рене, 67), Исла, Густаву Энрике, Натан, Виллиан, Тиагу Майа (Микаэл, 66), Эвертон Рибейру (Габриэл Барбоза, 78), Жерсон, Бруну Энрике, Педру (Линколн, 78).

Предупреждения: Тиагу Майа, 26. Франко, 42. Эвертон Рибейру, 45+1. Арана, 45+3. Бруну Энрике, 83. Алонсо, 84. Маррони, 85. Исла, 86. Борреру, 90+3.

Судья: Перейра (Бразилия).

9 ноября. Белу-Оризонти. Стадион «Минейран».

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