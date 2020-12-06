«Атлетику Минейру» — «Интернасионал»: видеотрансляция матча — 7 декабря в 00:15
6 декабря 2020, 22:15
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.
В ночь с воскресенья на понедельник, 7 декабря, в матче 24-го тура бразильской серии A встречаются «Атлетику Минейру» — «Интернасионал».
Начало игры — 00.15 (время московское).
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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