«Атлетико Минейро» сыграл вничью с «Интернасьоналом»

«Атлетико Минейро» в матче 24-го тура чемпионата Бразилии дома сыграл вничью с «Интернасьоналом» со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Иоран и Марселу Мусту, который забил в свои ворота, гости ответили точными ударами Юри Альберту и Жуана Пеглоу.

После этого матча «Атлетико» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Интернасьонал» с 38 очками — на шестой строчке.

<br />

Бразилия. Серия А

24-й тур

«Атлетику Минейру» — «Интернасионал» — 2:2 (1:1)

Голы: Юри Альберту, 9 (0:1). Мусто, 11 — в свои ворота (1:1). Иоран, 61 (2:1). Пеглоу, 88 (2:2).

«Атлетику Минейру»: Эверсон, Ревер, Рабелло, Габриэл, Гуга, Арана, Аллан, Иоран (Сарачо, 77), Варгас (Маррони, 77), Эдуарду Саша (Франко, 71), Кену (Натан, 84).

«Интернасионал»: Ломба, Куэста, Родиней, Рибейру, Уэндел, Мусто (Линдозу, 46), Родригу Дураду (Прашедес, 60), Патрик, Фернандес (Тиагу Гальярду, 63), Гильерме (Пеглоу, 75), Юри Альберту (Маурисиу, 75).

Предупреждения: Мусто, 24. Гильерме, 28. Иоран, 36. Юри Альберту, 38. Рабелло, 43. Рибейру, 59. Линдозу, 76. Пеглоу, 90+4.

Судья: Арлеу де Араужу (Бразилия).

7 декабря. Белу-Оризонти. Стадион «Минейран».

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.