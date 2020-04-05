«Витебск» победил «Смолевичи», несмотря на удаление брата Чалова
«Витебск» обыграл «Смолевичи» в матче 3-го тура чемпионата Белоруссии. В составе победителей красную карточку получил Даниил Чалов, старший брат нападающего ЦСКА Федора Чалова. Ворота «Смолевичей» защищал экс-голкипер «Локомотива», «Краснодара» и «Арсенала» Александр Фильцов. Также на поле в составе проигравшей команды вышел еще один россиянин — воспитанник «Локо» Алексей Турик. За «Витебск», помимо Чалова, сыграл воспитанник «Зенита» Константин Котов.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
3-й тур
«Смолевичи» — «Витебск» — 0:1 (0:1)
Гол: Клопоцкий, 25.
«Смолевичи»: Фильцов, Жевнеров, Ращеня, Котов, Вакулич (Турик, 69), Барсуков, Бутаревич, Макаров, Мухамедов, По, Верас (Русак, 81).
«Витебск»: Сороко, Чалов, Клопоцкий, Скитов, Назаренко, Каленчук, Волков, Вандерсон, Гуренко (Кац, 90+1), Матвеенко (Кариока, 73), Теверов (Жулиу Сезар, 57).
Предупреждения: Ращеня, 36. Матвеенко, 58. Волков, 63. Назаренко, 71. Барсуков, 88.
Удаление: Чалов, 55.
Судья: Шимусик.
5 апреля. Борисов. Стадион «Городской».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/