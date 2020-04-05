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«Витебск» победил «Смолевичи», несмотря на удаление брата Чалова

5 апреля 2020, 18:02
Матч &quot;Смолевичи&quot; - &quot;Витебск&quot;. Фото "Прессбол"
Матч &quot;Смолевичи&quot; - &quot;Витебск&quot;. Фото "Прессбол"

«Витебск» обыграл «Смолевичи» в матче 3-го тура чемпионата Белоруссии. В составе победителей красную карточку получил Даниил Чалов, старший брат нападающего ЦСКА Федора Чалова. Ворота «Смолевичей» защищал экс-голкипер «Локомотива», «Краснодара» и «Арсенала» Александр Фильцов. Также на поле в составе проигравшей команды вышел еще один россиянин — воспитанник «Локо» Алексей Турик. За «Витебск», помимо Чалова, сыграл воспитанник «Зенита» Константин Котов.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

3-й тур

«Смолевичи» — «Витебск» — 0:1 (0:1)

Гол: Клопоцкий, 25.

«Смолевичи»: Фильцов, Жевнеров, Ращеня, Котов, Вакулич (Турик, 69), Барсуков, Бутаревич, Макаров, Мухамедов, По, Верас (Русак, 81).

«Витебск»: Сороко, Чалов, Клопоцкий, Скитов, Назаренко, Каленчук, Волков, Вандерсон, Гуренко (Кац, 90+1), Матвеенко (Кариока, 73), Теверов (Жулиу Сезар, 57).

Предупреждения: Ращеня, 36. Матвеенко, 58. Волков, 63. Назаренко, 71. Барсуков, 88.

Удаление: Чалов, 55.

Судья: Шимусик.

5 апреля. Борисов. Стадион «Городской».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/

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