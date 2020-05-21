У двух игроков «Торпедо-БелАЗ» подозрение на коронавирус: сегодня команда проведет матч

Игроки «Торпедо-БелАЗ» защитник Максим Бордачев и полузащитник Андрей Хачатурян подозреваются на коронавирус, сообщает Tribuna.com.

По сведениям источника, футболисты не сыграют в матче 10-го тура чемпионата Белоруссии с «Неманом», который пройдет сегодня в 19:00 мск.

По последним данным, в Белоруссии зафиксирован 33 371 заболевший коронавирусом, 185 человек умерло, 12 057 выздоровело.