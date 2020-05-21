У двух игроков «Торпедо-БелАЗ» подозрение на коронавирус: сегодня команда проведет матч
16:29
Игроки «Торпедо-БелАЗ» защитник Максим Бордачев и полузащитник Андрей Хачатурян подозреваются на коронавирус, сообщает Tribuna.com.
По сведениям источника, футболисты не сыграют в матче 10-го тура чемпионата Белоруссии с «Неманом», который пройдет сегодня в 19:00 мск.
По последним данным, в Белоруссии зафиксирован 33 371 заболевший коронавирусом, 185 человек умерло, 12 057 выздоровело.
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