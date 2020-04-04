Тренер брестского «Динамо» Ковальчук считает, что команда мыслями еще в прошлом сезоне

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук критически высказался об игре своей команды в матче третьего тура чемпионата Белоруссии против «Славии» (1:2). В прошлом сезоне динамовцы стали чемпионами.

— Результатом, конечно, недовольны, хотя и игра складывалась не в нашу пользу, — цитирует Ковальчука «Прессбол». — Да, были моменты, но настраивал ребят, что «Славия» — боевитая команда. Это она и продемонстрировала. Единственное, что мне не понравилось, — отношение ребят. Мы мыслями еще в прошлом сезоне, мы чемпионы страны, и есть кое-какие моменты, которые мне не нравятся. Мы это все обозначим, вернемся на землю. Потому что сверху все видно.

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный чемпионат, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.