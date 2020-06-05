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«Смолевичи» разгромили «Городею»

5 июня 2020, 20:59

«Смолевичи» разгромил «Городею» в матче 12-го тура чемпионата Белоруссии — 4:1.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

12-й тур

«Смолевичи» — «Городея» — 4:1 (2:0)

Голы: Барсуков, 16 (1:0). Вакулич, 36 (2:0). Павлючек, 47 — в свои ворота (3:0). Сайчич, 72 (3:1). Макаров, 88 (4:1).

«Смолевичи»: Гомелько, Жевнеров, Алибеков, Василенок, Котов, Джигеро (Щегрикович, 64), Вакулич (Мухамедов, 66), Барсуков (Бондаренко, 80), Бутаревич, Макаров, По.

«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович, Сорокин, Байдук, Шестиловский, Йоксимович, Баглай (Шавель, 10. Игнатенко, 46), Воловик (Яскович, 62), Пушняков, Сайчич.

Предупреждения: Сорокин, 30. Сайчич, 34. Жевнеров, 55. Яскович, 84.

Судья: Лашук.

5 июня. Борисов. Стадион Городской.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/

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