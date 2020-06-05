«Смолевичи» разгромили «Городею»
«Смолевичи» разгромил «Городею» в матче 12-го тура чемпионата Белоруссии — 4:1.
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Высшая лига
12-й тур
«Смолевичи» — «Городея» — 4:1 (2:0)
Голы: Барсуков, 16 (1:0). Вакулич, 36 (2:0). Павлючек, 47 — в свои ворота (3:0). Сайчич, 72 (3:1). Макаров, 88 (4:1).
«Смолевичи»: Гомелько, Жевнеров, Алибеков, Василенок, Котов, Джигеро (Щегрикович, 64), Вакулич (Мухамедов, 66), Барсуков (Бондаренко, 80), Бутаревич, Макаров, По.
«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович, Сорокин, Байдук, Шестиловский, Йоксимович, Баглай (Шавель, 10. Игнатенко, 46), Воловик (Яскович, 62), Пушняков, Сайчич.
Предупреждения: Сорокин, 30. Сайчич, 34. Жевнеров, 55. Яскович, 84.
Судья: Лашук.
5 июня. Борисов. Стадион Городской.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/