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«Слуцк» свел вничью матч с «Торпедо-БелАЗ» на последней минуте

6 июня 2020, 15:55
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В матче 12-го тура чемпионата Белоруссии «Слуцк» принимал «Торпедо-БелАЗ». Хозяева смогли уйти от поражения только в добавленное ко второму тайму время — 1:1.

Белоруссия: Высшая лига

12-й тур

«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:1 (0:0)

Голы: Горбачик, 70 (0:1). Сердюк, 90+1 (1:1).

«Слуцк»: Панкратов, Кривулькин, Анюкевич, Образов, Чеботаев, Такулов (Тетеренко, 77), Бураев (Короев, 65), Бала, Ю.С.Козлов, Семенов (Салу, 83), Сердюк.

«Торпедо-БелАЗ»: А.Е.Козлов, Устинов, Бордачев, Щербо, Яшин, Хачатурян, Юсов (Премудров, 71), Капленко, Габриэл Рамос, Липе Велозу (Николаевич, 63), Горбачик (Журневич, 78).

Предупреждения: Горбачик, 10. Такулов, 40. Бордачев, 41. Чеботаев, 42. Устинов, 44. Кривулькин, 53. Ю.С.Козлов, 60. Бала, 61. Габриэл Рамос, 64. Хачатурян, 90+3.

Судья: Гораютин (Белоруссия).

6 июня. Слуцк. Стадион Городской.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/

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