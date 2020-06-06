«Слуцк» свел вничью матч с «Торпедо-БелАЗ» на последней минуте

В матче 12-го тура чемпионата Белоруссии «Слуцк» принимал «Торпедо-БелАЗ». Хозяева смогли уйти от поражения только в добавленное ко второму тайму время — 1:1.

Белоруссия: Высшая лига

12-й тур

«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:1 (0:0)

Голы: Горбачик, 70 (0:1). Сердюк, 90+1 (1:1).

«Слуцк»: Панкратов, Кривулькин, Анюкевич, Образов, Чеботаев, Такулов (Тетеренко, 77), Бураев (Короев, 65), Бала, Ю.С.Козлов, Семенов (Салу, 83), Сердюк.

«Торпедо-БелАЗ»: А.Е.Козлов, Устинов, Бордачев, Щербо, Яшин, Хачатурян, Юсов (Премудров, 71), Капленко, Габриэл Рамос, Липе Велозу (Николаевич, 63), Горбачик (Журневич, 78).

Предупреждения: Горбачик, 10. Такулов, 40. Бордачев, 41. Чеботаев, 42. Устинов, 44. Кривулькин, 53. Ю.С.Козлов, 60. Бала, 61. Габриэл Рамос, 64. Хачатурян, 90+3.

Судья: Гораютин (Белоруссия).

6 июня. Слуцк. Стадион Городской.