«Шахтер» не сумел обыграть «Неман», россиянин Васильев провел полный матч

Солигорский «Шахтер» дома сыграл вничью с «Неманом» (0:0) в матче третьего тура чемпионата Белоруссии.

В составе гостей весь матч отыграл российский защитник Андрей Васильев. Обе команды имеют в активе по четыре очка и делят пятое-шестое места.

Чемпионат Белоруссии. Высшая лига

3-й тур

«Шахтер» — «Неман» — 0:0

«Шахтер»: Гутор, Политевич, Матвейчик, Сачивко, Бурко, Баланович, Кендыш, Диасамидзе (Лисакович, 85), Лулаку (Бодул, 62), Подстрелов, Иванович (Шиндагоридзе, 69).

«Неман»: Дударь, Васильев, Стойкович, Кантария, Забелин, Слабашевич, Легчилин (Вегеря, 83), Якимов, Марушич (Иванов, 81), Рассадкин, Кадимян (Яцкевич, 88).

Предупреждения: Политевич, 15. Кендыш, 23. Лулаку, 45+1. Кантария, 64. Якимов, 65.

Судья: Кульбаков.

4 апреля. Солигорск. Стадион «Строитель».