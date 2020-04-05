Одинокие мужчины и группа девушек-зайчиков Playboy. Нереальные фото из Белоруссии

В сети появились фотографии с матча 3-го тура чемпионата Белоруссии БАТЭ — «Рух» (1:0). На снимке позирует пожилой мужчина с девушками в костюмах зайчиков Playboy.

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный чемпионат, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. В России на данный момент 5389 случай заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.

Вчера на матче БАТЭ pic.twitter.com/V7t1Tli2SR — Selemenev Evgeny (@SelemenevE7) April 5, 2020

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