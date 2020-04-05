Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Одинокие мужчины и группа девушек-зайчиков Playboy. Нереальные фото из Белоруссии

5 апреля 2020, 13:46
4 апреля. Борисов. «БАТЭ» — «Рух» — 1:0. Фото Telegram-канал «Мог Дома сидеть»
4 апреля. Борисов. «БАТЭ» — «Рух» — 1:0. Фото Telegram-канал «Мог Дома сидеть»

В сети появились фотографии с матча 3-го тура чемпионата Белоруссии БАТЭ — «Рух» (1:0). На снимке позирует пожилой мужчина с девушками в костюмах зайчиков Playboy.

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный чемпионат, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. В России на данный момент 5389 случай заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
13
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир