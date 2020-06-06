«Неман» победил «Славию», серб Марушич сделал хет-трик

«Неман» обыграл «Славию» в матче чемпионата Белоруссии — 3:1. Хет-трик оформил серб Зоран Марушич.

В составе клуба из Мозыря сыграл россиянин Юрий Недашковский, за «Неман» — его соотечественник Андрей Васильев. Ворота «Славии» защищал Михаил Барановский, выступавший в России 16 лет.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

12-й тур

«Славия» — «Неман» — 1:3 (1:1)

Голы: Марушич, 19 (0:1). Нар, 31 (1:1). Марушич, 75 (1:2). Марушич, 86 (1:3).

«Славия»: Барановский, Недашковский, Ковалевский (Костров, 40), Пантя, Тымонюк, Чухлей, Жук, Шевченко, Нар, Василевич (Слюсар, 46), Теттех (Котляров, 69).

«Неман»: Курганский, Васильев, Стойкович, Забелин, Лешко, Жуковский (Кантария, 58), Легчилин, Якимов, Марушич (Иванов, 88), Рассадкин (Яблонский, 71), Кадимян.

Предупреждения: Легчилин, 60. Шевченко, 73.

Судья: Щербаков.

6 июня. Мозырь. Стадион «Юность».