Как долго будет продолжаться чемпионатат Белоруссии во время пандемии коронавируса? Отвечает агент Новиков

Футбольный агент Сергей Новиков, специалист по чемпионату Белоруссии, дал интервью «СЭ», в котором отметил, что турнир может быть приостановлен из-за бойкота зрителей.

— Будет ли сыгран следующий, четвертый тур чемпионата Белоруссии?

— По моей информации, каждую неделю в понедельник или во вторник проходят заседания Федерации футбола, на которых и принимаются решения, проводить дальше турнир или нет. Мне кажется, в связи с поведением болельщиков, которые бойкотируют матчи ведущих команд, скорее всего, чемпионат будет приостановлен. Футбол создан для зрителей. Если раньше в Бресте на игру в среднем приходило по 8 тысяч, то вчера только 500 человек. Какой смысл продолжать? Клубы толком ничего не зарабатывают. Картинка по телевизору с пустыми трибунами точно не поднимает рейтинг турнира. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Новикова — здесь