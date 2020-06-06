«Ислочь» с Цвейбой-младшим и «Рух» сыграли вничью

«Ислочь» сыграла вничью с «Рухом» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Белоруссии — 1:1. В составе хозяев сыграл Сандро Цвейба, сын бывшего защитника сборной России Ахрика Цвейбы.

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12-й тур

«Ислочь» — «Рух» — 1:1 (0:0)

Голы: Диалло, 68 (0:1). Комаровский, 69 (1:1).

«Ислочь»: Хаткевич, Кузьменок, Карпович, Папуш, Быченок (Некрашевич, 69), Патоцкий, Цвейба, Лисовский (Макась, 46), Мельник, Комаровский, Холодинский (Фираго, 85).

«Рух»: Степанов, Рахманов, Гайдучик, Колпачук, Андроник (Мигунов, 46), Седько (Орешкевич, 79), Осучукву, Гречихо, Концевой (Морозов, 83), Васильев, Диалло.

Предупреждения: Гайдучик, 41. Осучукву, 51. Комаровский, 79. Морозов, 90+3.

Судья: Шимусик.

6 июня. Минск. Стадион «Трактор».