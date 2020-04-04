Гол Драгуна принес БАТЭ победу над «Рухом»
БАТЭ обыграл «Рух» (1:0) в матче третьего тура чемпионата Белоруссии.
Единственный мяч на седьмой минуте забил бывший игрок «Крыльев Советов», московского «Динамо» и «Оренбурга» Станислав Драгун.
БАТЭ набрал три очка и занимает 11-е место. У «Руха» столько же очков и десятая позиция.
Чемпионат Белоруссии. Высшая лига
3-й тур
«БАТЭ» — «Рух» — 1:0 (1:0)
Гол: Драгун, 7.
«БАТЭ»: Чичкан, Филипенко, А.Филипович, Волков, Копитович, Бага, Нехайчик, Драгун, Видлюмссон (Яблонский, 85), Сарока (Скавыш, 68), Милич (Стасевич, 63).
«Рух»: Нечаев, Гайдучик, Ковтун, Колпачук (Диалло, 67), Виллиам, Мигунов (Тихоновский, 60), Осучукву, Гречихо, Концевой, Васильев, Петренко (Седько, 78).
Предупреждения: Васильев, 23. А.Филипович, 27. Петренко, 35. Осучукву, 40. Гречихо, 43. Милич, 44. Видлюмссон, 60. Стасевич, 83.
Судья: Щербаков.
4 апреля. Борисов. Стадион «Борисов-Арена».