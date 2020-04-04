Гол Драгуна принес БАТЭ победу над «Рухом»

БАТЭ обыграл «Рух» (1:0) в матче третьего тура чемпионата Белоруссии.

Единственный мяч на седьмой минуте забил бывший игрок «Крыльев Советов», московского «Динамо» и «Оренбурга» Станислав Драгун.

БАТЭ набрал три очка и занимает 11-е место. У «Руха» столько же очков и десятая позиция.

Чемпионат Белоруссии. Высшая лига

3-й тур

«БАТЭ» — «Рух» — 1:0 (1:0)

Гол: Драгун, 7.

«БАТЭ»: Чичкан, Филипенко, А.Филипович, Волков, Копитович, Бага, Нехайчик, Драгун, Видлюмссон (Яблонский, 85), Сарока (Скавыш, 68), Милич (Стасевич, 63).

«Рух»: Нечаев, Гайдучик, Ковтун, Колпачук (Диалло, 67), Виллиам, Мигунов (Тихоновский, 60), Осучукву, Гречихо, Концевой, Васильев, Петренко (Седько, 78).

Предупреждения: Васильев, 23. А.Филипович, 27. Петренко, 35. Осучукву, 40. Гречихо, 43. Милич, 44. Видлюмссон, 60. Стасевич, 83.

Судья: Щербаков.

4 апреля. Борисов. Стадион «Борисов-Арена».