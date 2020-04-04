Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после победы над «Рухом» (1:0) в третьем туре чемпионата Белоруссии ответил на вопрос, стоит ли остановить турнир из-за коронавируса.

— Мы играли и для каждого из тех, кто наблюдал за матчем со стороны, — цитирует тренера «Прессбол». — Моя позиция?.. Ничего нет дороже человеческого здоровья и жизни. Если есть угроза, надо реагировать. Но мы люди в некотором роде подневольные и не может просто отказаться выходить на поле. Самый большой груз ответственности несут медики, им большой респект. Не всегда это приводит к благополучным исходам. Нам остается только играть и приносить положительные эмоции.

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный чемпионат, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, на вечер 4 апреля всего выявлен 1 181 825 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 63 902 человека, выздоровело — 244 246.

По данным Роспотребнадзора, в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.

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