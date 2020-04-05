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«Энергетик-БГУ» победил «Минск», российский вратарь пропустил два мяча

5 апреля 2020, 16:05

«Энергетик-БГУ» обыграл «Минск» в 3-м туре чемпионата Белоруссии — 2:0. Ворота проигравшей команды защищал российский голкипер Артем Леонов.

«Энергетик-БГУ» возглавил турнирную таблицу высшей лиги.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

3-й тур

«Энергетик-БГУ» — «Минск» — 2:0 (1:0)

Голы: Носко, 21 (1:0). Яхшибоев, 90+2 (2:0).

«Энергетик-БГУ»: Садовский, Свирепа, Шкурдюк, Сокол, Мавату, Гирс (Юдчиц, 46), Носко, Тве, Мусаханян, Яхшибоев, Атеменг (Умаров, 74).

«Минск»: Леонов, Прищепа (Арт.Васильев, 77), Залеский, Чаговец, Насибулин, Яроцкий, Ал.Васильев (Остроух, 36), Сазончик, Хващинский, Шрамченко, Грибовский.

Предупреждения: Мусаханян, 25. Сазончик, 37. Гирс, 45+3. Тве, 48. Атеменг, 66. Садовский, 89. Чаговец, 90+4.

Удаление: Мусаханян, 70.

Судья: Стецурин.

5 апреля. Минск. Стадион «РЦОР-БГУ».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/

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