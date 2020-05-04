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Экс-игрок «Крыльев Советов» Политевич порвал «кресты»

4 мая 2020, 16:00
Сергей Политевич получил серьезную травму. Фото ФК "Шахтер" (Солигорск).
Сергей Политевич получил серьезную травму. Фото ФК "Шахтер" (Солигорск).
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Защитник солигорского «Шахтера» Сергей Политевич получил серьезную травму, сообщает официальный Twitter клуба. Он травмировался в матче 1/2 финала Кубка Белоруссии с брестским «Динамо» (4:2).

Сообщается, что у футболиста диагностировано внутрисуставное повреждение коленного сустава и разрыв передней крестообразной связки. Игроку предстоит оперативное лечение и длительная реабилитация. Точный срок восстановления не указан.

30-летний Сергей Политевич в текущем сезоне провел десять матчей за «Шахтер» во всех турнирах. Ранее выступал за «Крылья Советов». В 2008-м году он провел один матч за команду.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcshakhterby/status/1257288788109393922/photo/1

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