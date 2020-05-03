Экс-форвард «Амкара» помог солигорскому «Шахтеру» разгромить «Ислочь»

Солигорский «Шахтер» в матче 7-го тура чемпионата Белоруссии обыграл «Ислочь» со счетом 4:0.

Дубль на счету Виталия Лисаковича, еще по голу забили Дмитрий Подстрелов и Дарко Бодул, выступавший за «Амкар» и «Енисей».

После этого матча «Шахтер» с 11 очками расположился на 6-м месте в турнирной таблице, «Ислочь» с 12 очками — на строчку выше.

Белоруссия: Высшая лига

7-й тур

«Шахтер С» — «Ислочь» — 4:0 (1:0)

Голы: Лисакович, 15 (1:0). Подстрелов, 62 (2:0). Лисакович, 78 (3:0). Бодул, 85 (4:0).

«Шахтер С»: Гутор, Сачивко, Антич, Хадаркевич, Кендыш, Селява, Сзоке, Лисакович (Бодул, 84), Вукманич (Бурко, 83), Подстрелов, Иванович (Баланович, 46).

«Ислочь»: Хаткевич, Концевой, Карпович, Рыбак, Стефен (Адегбола, 84), Патоцкий (Краснов, 83), Цвейба, Комаровский, Януш, Холодинский (Папуш, 46), Янсане.

Предупреждения: Сзоке, 10. Януш, 41. Селява, 48. Концевой, 64. Вукманич, 74. Комаровский, 90+2.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

3 мая. Солигорск. Стадион «Строитель».