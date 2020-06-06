Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский поделился впечатлениями после матча 12-го тура чемпионата Белоруссии против «Минска» (6:1).

«У нас Сава (Павел Савицкий, автор дубля — Прим. «СЭ») второй матч герой матча, поэтому я его поздравляю, — цитирует Милевского Tribuna.com. — Он — машина. Начали немного нервозно. Ошибка Габи Кики? Многие знают, что Кики так любит делать. На этом Хващинский его подловил. Пропустили, но и немножко дальше была не наша игра. Нам надо было забить, сравнять, успокоиться. Как только мы сравняли, я считаю, мы поймали свою прошлогоднюю игру, чемпионскую. Мне очень понравились сегодня все. От души, всем спасибо. Наверное, нам нужно научиться выходить все-таки не со второго тайма, а сразу, с первых минут. Я думаю еще будет полегче».

«Динамо» занимает пятое место, имя в активе 19 очков в 12 играх. В прошлом сезоне команда стала чемпионом страны.