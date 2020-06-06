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Брестское «Динамо» забило 6 голов «Минску»

6 июня 2020, 21:57

«Динамо» из Бреста разгромило «Минск» в матче 12-го тура чемпионата Белоруссии — 6:1. Ворота столичной команды защищал россиянин Артем Леонов.

Победа вывела чемпионов Белоруссии на пятое место в таблице.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

12-й тур

«Динамо» — «Минск» — 6:1 (1:1)

Голы: Евдокимов, 6 (0:1). Кики, 27 (1:1). Нойок, 49 (2:1). Гордейчук, 64 (3:1). Лаптев, 71 (4:1). Савицкий, 74 (5:1). Савицкий, 82 (6:1).

«Динамо»: Павлюченко, Хачериди, Печенин, Кики, Кривец (Савицкий, 61), Гордейчук (Шевченко, 76), Быков, Нойок, Юзепчук, Милевский (Веретило, 80), Лаптев.

«Минск»: Леонов, Остроух, Рыжук, Иванов, Прищепа, Лаврик, Алексиевич (Ролович, 68), Евдокимов, Сазончик, Хващинский (Шрамченко, 65), Грибовский (Горбач, 80).

Предупреждения: Печенин, 15. Лаптев, 32. Хачериди, 45. Иванов, 57. Юзепчук, 70.

Судья: Красников.

6 июня. Брест. Стадион ОСК «Брестский».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/

Чемпионат Белоруссии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание и трансляции, анонсы и обзоры игр

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