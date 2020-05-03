БАТЭ победил «Неман», экс-игроки «Волги» и «Томи» забили по голу

БАТЭ обыграл «Неман» в матче чемпионата Белоруссии — 3:1. В составе клуба из Борисова отличились бывшие игроки «Волги» и «Томи» Игорь Стасевич и Павел Нехайчик, а также серб Боян Дубаич.

В составе «Немана» на поле появились россияне Андрей Васильев и Олег Мурачев.

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7-й тур

БАТЭ — «Неман» — 3:1 (2:1)

Голы: Дубаич, 12 (1:0). Стасевич, 17 — с пенальти (2:0). Кадимян, 31 (2:1). Нехайчик, 70 (3:1).

БАТЭ: Щербицкий, Настич, А.Филипович, Я.Филипович, Волков, Бага (Березкин, 76), Стасевич (Мукам, 80), Нехайчик, Яблонский, Видлюмссон, Дубаич (Скавыш, 59).

«Неман»: Дударь, Васильев, Стойкович, Забелин, Лешко (Слабашевич, 82), Легчилин, Якимов (Жуковский, 78), Марушич (Мурачев, 72), Коваль, Рассадкин, Кадимян.

Предупреждения: Дубаич, 22. Забелин, 23. Коваль, 63. Лешко, 72.

Судья: Щербаков.

3 мая. Борисов. Стадион «Борисов-Арена».