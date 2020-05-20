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БАТЭ победил брестское «Динамо». Нехайчик, Драгун и Милевский отличились

20 мая 2020, 20:50
20 мая. Брест. «Динамо» Бр — БАТЭ — 1:3. Фото ФК БАТЭ
20 мая. Брест. «Динамо» Бр — БАТЭ — 1:3. Фото ФК БАТЭ
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Брестское «Динамо» дома проиграло БАТЭ (1:3) в матче 10-го тура чемпионата Белоруссии. Встреча прошла в Бресте на ОСК «Брестский».

В составе гостей отличились бывший хавбеки «Динамо» Станислав Драгун и Павел Нехайчик, а также форвард Неманья Милич.

У «Динамо» единственный гол забил нападающий Артем Милевский.

БАТЭ с 22 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. «Динамо» — 8-е место (13 баллов).

Белоруссия: Высшая лига

10-й тур

«Динамо Брс» — «БАТЭ» — 1:3 (1:1)

Голы: Драгун, 31 (0:1). Милевский, 40 (1:1). Нехайчик, 73 (1:2). Милич, 80 (1:3).

«Динамо Брс»: Павлюченко, Витус, Павловец, Кики, Кисляк, Гордейчук (Кривец, 66), Нойок (Садовский, 85), Савицкий, Юзепчук, Милевский (Быков, 74), Лаптев.

БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Настич, А.Филипович, Волков, Бага (Видлюмссон, 69), Стасевич (Бессмертный, 84), Нехайчик (Милич, 77), Драгун, Яблонский, Скавыш.

Предупреждения: Кисляк, 4. Нойок, 36. Филипенко, 38. Павловец, 47. Савицкий, 54. Скавыш, 55. Лаптев, 90+3.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

20 мая. Брест. Стадион ОСК «Брестский».

Динамо Брс — БАТЭ

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