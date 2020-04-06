Александр Мостовой: «Посмотрел первые пять минут матч чемпионата Белоруссии и выключил»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о коронавирусе. Из-за пандемии чемпионат России был прерван до 31 мая

— В Испании сейчас тяжело. У вас наверняка там остались знакомые, которые что-то рассказывают.

— Да у меня дети там живут! — приводит слова Мостового «Спор день за днем». — Все остальное уходит на третьи-пятые роли. Хотя понятно, что с кое с кем связь поддерживаю. Дети не могут никуда выйти, постоянно дома, не могут больше заниматься тем, что им нравится... Понимаете, как это? Трудно, очень тяжело! Ни в магазин выехать, ничего. Все в одних условиях, и молодые, и пожилые. Точно так же вирус не делит людей на классы — на богатых, бедных, средних. Обычные жизненные ценности выходят на первые роли, ведь многие об этом забыли.

— Сейчас можно еще смотреть чемпионат Белоруссии.

— Знаете, я первые пять минут посмотрел и выключил. Не потому, что это чемпионат Белоруссии, а просто стрельнуло в голове: «Нет, не хочу это смотреть!». Обидно было за ребят, что они играют. Да еще поле какое-то сельское было.