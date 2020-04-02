Срок приема заявок на проведение Кубка Азии-2027 продлен на три месяца

Организаторы Кубка Азии продлили срок приема заявок на проведение турнира в 2027 году. Как сообщает AFP, заявки должны были поступить до 30 марта, однако с учетом напряженной эпидемической ситуации в мире срок приема было решено продлить еще на три месяца.

Пока поступила только одна заявка — от Саудовской Аравии, которая трижды выигрывала Кубок Азии, но ни разу не проводила его. Следующий Кубок Азии в 2023 году примет Китай.