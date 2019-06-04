Китай примет Кубок Азии в 2023 году

Китай официальной утвержден в качестве хозяина Кубка Азии 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Китай был единственным кандидатом на право принять турнир.

– Это важный момент для футбола в Азии и за ее пределами. У футбола теперь есть шанс раскрыть потенциал, который существует в самой густонаселенной стране мира, – сказал президент АФК Шейх Салман бин Эбрахим Аль-Халифа .