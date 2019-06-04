Китай примет Кубок Азии в 2023 году

Китай официальной утвержден в качестве хозяина Кубка Азии 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Азиатской конфедерации футбола (АФК).
Китай был единственным кандидатом на право принять турнир.
– Это важный момент для футбола в Азии и за ее пределами. У футбола теперь есть шанс раскрыть потенциал, который существует в самой густонаселенной стране мира, – сказал президент АФК Шейх Салман бин Эбрахим Аль-Халифа .
Мы наблюдаем за ростом игры под руководством правительства Китая. Теперь у нас есть шанс разработать наследие для глобальной игры. Кубок Азии может стать площадкой для великих китайских футбольных команд будущего.
Дополнительная информация
http://www.the-afc.com/news/afcsection/china-pr-to-host-afc-asian-cup-2023
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