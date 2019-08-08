Ибенге покинул пост главного тренера сборной ДР Конго после пяти лет работы

Главный тренер сборной ДР Конго Флоран Ибенге объявил, что покидает свой пост. 57-летний специалист возглавлял команду на протяжении пяти лет и покидает ее по истечении срока действия контракта.

– Я желаю моему преемнику удачи, – цитирует AFP Ибенге. – Я проработал пять лет. Многих заранее предупредил, что Кубок Африки 2019 года – мой последний турнир.

На Кубке Африки нынешним летом сборная ДР Конго вышла в плей-офф, где в 1/8 финала уступила в серии послематчевых пенальти Мадагаскару.