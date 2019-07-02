Гана, Камерун и Бенин - в 1/8 финала Кубка Африки. Известны 14 участников плей-офф из 16

Состоялись матчи заключительного третьего тура Кубка Африки-2019 в группе F. Бенин и Камерун обошлись без голов, а Гана обыграла Гвинею-Бисау - 2:0.

Таким образом, Гана и Камерун заняли первые два места в группе и пробились в 1/8 финала. Бенин занял третью строчку и также вышел в плей-офф, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.

На данный момент определились 14 участников плей-офф из 16: Египет, Уганда, Мадагаскар, Нигерия, Алжир, Сенегал, Марокко, Кот-д'Ивуар, Мали, Гана, Камерун, Гвинея, ДР Конго, Бенин.

Оставшиеся два участника определятся сегодня вечером по итогам игр в группе E, из которой уже вышла сборная Мали.

Кубок Африки

Групповой турнир

Группа F

Бенин - Камерун - 0:0

Бенин: Аллагбе, Аденон, Вердон, Кики, Баразе Геро, Сессеньон, Адеоти, Доссу (Суку, 68), Сеибу, Мунье, Джигла (Поте, 76).

Камерун: Онана, Банана, Ойонго, Фай (Нжи, 46), Нгаде-Нгаджюи, Джум (Бумаль, 66), Замбо, Кунде, Шупо-Мотинг, Баокен, Токо-Экамби (Бассогог, 83).

Предупреждения: Джум, 20. Фай, 42. Мунье, 45. Баразе Геро, 54. Замбо, 77. Ойонго, 90.

Судья: Селми (Тунис).

2 июля. Исмаилия. Стадион "Ismailia Stadium".

Гвинея-Бисау - Гана - 0:2 (0:0)

Голы: Дж.Айю, 46 (0:1). Партей, 72 (0:2).

Гвинея-Биссау: Ж.Мендеш, Джало, Суареш, Мамаду Канде, Нану, Пеле, Сори Мане, Бура (Кассама, 64), Пикети (Силва, 68), Д.Мендеш (Менди, 79), М.Бальде.

Гана: Офори Антви, Бой, Рахман Баба, Йадом, Айду, Вакасо, Партей (Экубан, 83), А.Айю, Дж.Айю, К.Овусу (Акуа, 66), С.Овусу (Асамоа, 86).

Предупреждения: Айду, 23. Бура, 51. Мамаду Канде, 65.

Судья: Отого-Кастан (Габон).

2 июля. Суэц. Стадион "Suez Stadium".