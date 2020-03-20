«Зюлте-Варегем» помог доставить в Бельгию пять миллионов медицинских масок

Бельгийский клуб «Зюлте-Варегем» помог доставке в Бельгию пяти миллионов медицинских масок, которые необходимы в условиях распространения коронавируса. Они были распределены между бельгийскими больницами.

Как сообщает AFP, «Зюлте-Варегем» воспользовался своими спонсорскими отношениями с медицинской и логистической компанией, которые помогли заказать и доставить пять миллионов масок в Бельгию. В этой стране уже почти 2 тысячи зараженных коронавирусом, 21 человек умер.