«Золотой мяч"-2019. Как распределились места с 10-го по 5-е

Журнал France Football опубликовал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча» с 10-го по 5-е место. Победитель, призовая тройка и четвертое место будут объявлены позднее.

5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)

6. Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)

7. Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»)

8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»)

9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»)

10. Рияд Махрез (Алжир, «Манчестер Сити»)

Ранее были опубликованы места с 11-го по 30-е.

Таким образом, в топ-4 войдут Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус») и Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»).

Церемония вручения «Золотого мяча». Live!