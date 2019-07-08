Златан Ибрагимович назвал свою версию дрим-тим. В ней 11 Златанов Ибрагимовичей

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович назвал свою версию дрим-тим. 37-летний форвард поддержал имидж самовлюбенного футболиста и включил в команду мечты только себя, причем 11 раз.
"Моя лучшая команда всех времен. Нужно только выбрать тренера. Возможно, это будет Златан", - прокомментировал Ибрагимович свой "выбор".
My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 8 июля 2019 г.
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