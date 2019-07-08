Златан Ибрагимович назвал свою версию дрим-тим. В ней 11 Златанов Ибрагимовичей

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович назвал свою версию дрим-тим. 37-летний форвард поддержал имидж самовлюбенного футболиста и включил в команду мечты только себя, причем 11 раз.

"Моя лучшая команда всех времен. Нужно только выбрать тренера. Возможно, это будет Златан", - прокомментировал Ибрагимович свой "выбор".