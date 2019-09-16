Златан Ибрагимович назвал лучшего игрока в истории MLS. Угадайте, кого

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович назвал себя лучшим футболистом в истории MLS. Шведский форвард оформил хет-трик в последнем матче регулярного сезона против «Спортинг Канзас-Сити» (7:2), на его счету 26 голов в 25 играх. В таблице бомбардиров он занимает второе место, на 2 мяча отставая от Карлоса Велы из «Лос-Анджелеса».

— Думаю, я лучший игрок в истории MLS. Кроме шуток, — цитирует ESPN Ибрагимовича.

Ибрагимович защищает цвета «Гэлакси» с 2018 года.