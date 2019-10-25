Златан Ибрагимович: «Где был арбитр ВАР?! Пил кофе с Мэджиком Джонсоном?»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович возмущен судейством матча 1/4 финала плей-офф MLS против ФК «Лос-Анджелеса» (3:5). По его мнению, в эпизоде с голом Карлоса Велы был офсайд, но арбитр даже не проверил это.

— Арбитр ВАР не был вовлечен в эпизод. Что он делал? Пил кофе с Мэджиком Джонсоном? — цитирует AS Ибрагимовича. — Если у вас есть ВАР, значит игру дополнительно контролирует пятый рефери наверху. Но если он пьет кофе с Мэджиком Джонсоном, сложно играть. Он должен держать ситуацию под контролем. Арбитр даже не попытался проверить. Он сказал, что ему нужен сигнал от ВАР. Ну так где арбитры ВАР?

Известный баскетболист Мэджик Джонсон присутствовал на игре и поддерживал соперников «Гэлакси».