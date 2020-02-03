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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Жозе Пезейру возглавил сборную Венесуэлы

3 февраля 2020, 09:28
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Жозе Пезейру стал новым главным тренером сборной Венесуэлы, сообщил Record.

59-летний специалист уже имеет опыт работы на международном уровне: с 2009 по 2011 он тренировал Саудовскую Аравию. С 2018 года Пезейру оставался без работы после ухода из лиссабонского «Спортинга».

Перед португальцем поставлены задача впервые в истории вывести Венесуэлу на чемпионат мира. Отборочный турнир в Южной Америке стартует в марте.

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