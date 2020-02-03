Жозе Пезейру возглавил сборную Венесуэлы

Жозе Пезейру стал новым главным тренером сборной Венесуэлы, сообщил Record.

59-летний специалист уже имеет опыт работы на международном уровне: с 2009 по 2011 он тренировал Саудовскую Аравию. С 2018 года Пезейру оставался без работы после ухода из лиссабонского «Спортинга».

Перед португальцем поставлены задача впервые в истории вывести Венесуэлу на чемпионат мира. Отборочный турнир в Южной Америке стартует в марте.