Жозе Пезейру возглавил сборную Венесуэлы
3 февраля 2020, 09:28
Жозе Пезейру стал новым главным тренером сборной Венесуэлы, сообщил Record.
59-летний специалист уже имеет опыт работы на международном уровне: с 2009 по 2011 он тренировал Саудовскую Аравию. С 2018 года Пезейру оставался без работы после ухода из лиссабонского «Спортинга».
Перед португальцем поставлены задача впервые в истории вывести Венесуэлу на чемпионат мира. Отборочный турнир в Южной Америке стартует в марте.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...