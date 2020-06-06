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Жорже Жезуш продлил контракт с «Фламенго»

6 июня 2020, 02:11
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Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 2021 года. Под его руководством красно-черные выиграли Кубок Либертадорес (впервые с 1981 года) и чемпионат Бразилии (впервые с 2009-го).

Напомним, специалист угодил в небольшой скандал. Подхватив инфекцию коронавируса, Жорже Жезуш вернулся в родную Португалию. В аэропорт Лиссабона он прибыл в защитных перчатках и маске, тогда как встречавшие его журналисты были без индивидуальных средств защиты. В конечном счете репортеры допекли тренера, и тот выпалил: «Это вы должны были заразиться вирусом».

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