Жорже Жезуш продлил контракт с «Фламенго»

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 2021 года. Под его руководством красно-черные выиграли Кубок Либертадорес (впервые с 1981 года) и чемпионат Бразилии (впервые с 2009-го).

Напомним, специалист угодил в небольшой скандал. Подхватив инфекцию коронавируса, Жорже Жезуш вернулся в родную Португалию. В аэропорт Лиссабона он прибыл в защитных перчатках и маске, тогда как встречавшие его журналисты были без индивидуальных средств защиты. В конечном счете репортеры допекли тренера, и тот выпалил: «Это вы должны были заразиться вирусом».