Жонас намерен отыграть еще один сезон

Опытный нападающий "Бенфики" Жонас опроверг слухи о завершении карьеры в этом сезоне. 35-летний бразилец в эфире "Você na TV" сообщил, что намерен отработать свой контракт до конца. Его нынешнее соглашение с лиссабонским клубом рассчитано до лета 2020 года.

– Тренер сказал, что доверяет мне. У меня есть еще один год контракта, – отметил Жонас. – Я вернусь после отпуска. "Бенфика" – главный клуб в моей карьере. Я выиграл много титулов, завел много друзей, завоевал любовь фанатов. Очень люблю клуб и всех людей, связанных с ним. Болельщики всегда относились ко мне очень хорошо.

Жонас с 2014 года выступает за "Бенфику". В этом сезоне несмотря на трамы, он забил 15 голов и сделал 4 голевые передачи в 31 матче.