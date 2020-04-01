Жена Речбера рассказала о симптомах коронавируса, с которыми столкнулся ее муж

Жена бывшего вратаря сборной Турции Рюштю Речбера, Исил Речбер рассказала в своем Instagram о симптомах коронавируса, с которым борется ее муж.

— Последние 72 часа были трудными, — написала в сторис своего Instagram-профиля Речбер. — Надеюсь, дальше будет лучше. Бесконечно благодарю всех, кто с нами. Сейчас идет борьба с новым вирусом, который мутировал и все еще неизвестен нашему телу. Не убеждайте себя, что у вас просто симптомы простуды. Если вам повезло, то у вас есть время, которое нельзя терять. Важно как можно быстрее установить диагноз. Вирус находится не в горле или носу много дней, он распространяется, перемещается туда, где ему нравится больше всего — в легкие. Дальше начинается пневмония. После этого критически важны первые трое суток. Температура растет, появляются странные симптомы, которых раньше не было. Появляется слабость, потеря аппетита, кожа и губы становятся серыми, дыхание учащается и становится сбивчивым. Бесконечный кашель, человек не может говорить, его пульс перестает быть стабильным.

Из Instagram Исил Речбер pic.twitter.com/8apprRlYes — boomer (@boomer22262161) April 1, 2020

Во вторник, 31 марта стало известно, что состояние 46-летнего Речбера, за три дня до этого госпитализированного из-за подозрения на коронавирус, стало критическим.

Речбер известен по выступлениям за «Барселону» и сборную Турции. Он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей (120).