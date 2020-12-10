За наследство Марадоны в 40 миллионов евро борются 16 человек
Родственники скончавшегося аргентинского футболиста Диего Марадоны вступили в борьбу за наследство, сообщает The Sun.
По информации источника, на состояние аргентинца, которое оценивается более чем в 40 миллионов евро, претендуют не менее 16 человек. Речь идет о счетах Марадоны в банках Аргентины, Швейцарии и Дубая, а также о парке автомобилей и элитной недвижимости по всему миру.
У Марадоны пятеро официальных детей, еще семь человек претендуют на этот статус. Помимо этого, к борьбе за наследство футболиста присоединились четыре его сестры. По аргентинским законам при отсутствии завещания все наследники имеют равные права на наследство, в том числе и дети, о факте существования которых не знал умерший. В случае, если таковым удастся доказать факт родства, у них будут такие же права на наследство, что и у официально признанных.
«Война за деньги Марадоны будет не просто соперничеством, это будет самый настоящий чемпионат мира», — приводит The Sun слова источника из Буэнос-Айреса.
Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. Предварительный отчет о вскрытии показал, что экс-игрок сборной Аргентины умер от острого отека легких из-за хронической сердечной недостаточности.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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