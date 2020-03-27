Йоргос Карагунис: «Не все в АЕК зависит только от Карреры»

Известный греческий футболист Йоргос Карагунис оценил работу главного тренера АЕК Массимо Карреры. Ранее специалист работал в «Спартаке».

— Каррера — отличный тренер, — цитируют «Известия» Карагуниса. — Он очень здорово стартовал в АЕКе. После его прихода команда практически не проигрывает и высоко поднялась в турнирной таблице. Но сложно прогнозировать, как будет развиваться его дальнейшая карьера. Не все зависит только от Массимо. Многое решится, когда станет понятно, какие игроки придут в клуб на будущий сезон.